İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Pirinççi Mahallesi Güzderesi mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına helikopter ve uçak desteği de sağlandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Pirinççi Mahallesi Güzderesi mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına helikopter ve uçak desteği de sağlandı.
Ekiplerin çalışması sürüyor.