İzmir'in Ödemiş İlçesinde Orman Yangını: Mahalleler Tahliye Edildi
Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın hızla yayılarak Suçıktı Mahallesi'ne ulaştı ve bazı evler zarar gördü. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile iş makinaları sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, Suçıktı Mahallesi'ne ulaştı.
Tosunlar ve Suçıktı Mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yangında Tosunlar Mahallesi'ndeki bazı evler zarar gördü.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel