İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı - Haberler

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çobanlar Mahallesi Ayvacık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, su tankeri, dozer ve arazi araçlarıyla söndürme çalışmalarına başladı.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Yangın, Ödemiş, İzmir, Güncel, Haberler

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