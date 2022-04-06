İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı
AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çobanlar Mahallesi Ayvacık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, su tankeri, dozer ve arazi araçlarıyla söndürme çalışmalarına başladı.
AA / Hüseyin Bağış - Güncel