İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda ekili araziler zarar görmedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol atlına alındı.

Alınan bilgiye göre, Uzundere Mahallesi'nde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Uzundere Mahallesinin sakinlerinden Nihat Tatlı, yaptığı açıklamada, hızlı bir şekilde müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Ekili arazilerimiz yanmaktan son anda kurtuldu." dedi.