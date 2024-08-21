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İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı

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Deliömerler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediliyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Deliömerler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin sarp arazide etkili olan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yürüttüğü çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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