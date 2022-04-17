İzmir'in kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor

BERGAMA, İZMİR (DHA) - METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir'in kuzey ilçelerinde sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, İzmir'in Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Kınık, Menemen ilçelerinde sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Bugün akşam saatlerinde başlayarak yarın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel