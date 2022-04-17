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İzmir'in kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İzmir'in kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir'in kuzey ilçelerinde sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

BERGAMA, İZMİR (DHA) - METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir'in kuzey ilçelerinde sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, İzmir'in Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Kınık, Menemen ilçelerinde sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Bugün akşam saatlerinde başlayarak yarın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji, Bergama, Aliağa, İzmir, Güncel, Haberler

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