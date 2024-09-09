Üye Girişi
Haberler

İzmir'in Kurtuluşu Zafer Yürüyüşü ile Kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü etkinlikleri, Zafer Yürüyüşü ile başladı. İzmirlilerin katıldığı yürüyüşte, 350 metrelik dev Atatürk posteri taşındı.

İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü etkinlikleri, Zafer Yürüyüşü ile başladı. 7'den 70'e İzmirlilerin katıldığı yürüyüşte, 350 metrelik dev Atatürk posteri taşındı.

İzmir'in işgalden kurtulduğu 9 Eylül 1922'nin 102'nci yıl dönümü, valilik koordinesinde kutlanmaya başlandı. Kutlamalar Zafer Yürüyüşü ile başlarken, İzmirliler Basmane Polis Merkezi önünde saat 09.00 sıralarında yürüyüş için toplandı. Yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anafartalar Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı arasında geçen yürüyüşte 350 metrelik dev Atatürk posteri taşınırken, bando takımı da eşlik ederek renk kattı. 7'den 70'e bölge halkı, yol kenarlarından ve binalardan Türk bayrakları sallayıp, kentin kurtuluşunu kutladı. Topluluğun Cumhuriyet Meydanı'na ulaşmasıyla yürüyüş son buldu. Ardından meydanda gerçekleştirilecek Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine geçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Etkinlikler Kutlamalar Politika Güncel İzmir

Narin Güran tabutuna örtülen beyaz gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

Minik Narin son yolculuğuna beyaz gelinlikle uğurlandı

 Narin cinayetinde ilk itiraf: Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi, alıp dereye götürdüm

"Amcası cesedi çuval içerisinde bana verdi, dereye götürdüm"

 İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır

İmamın sözleri Narin'in cenaze törenine damga vurdu
Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz

Ön otopsiden tüyler ürperten yeni detaylar! Kaval kemiği çuvalın içinden çıkmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Eylül altın fiyatı! Narin'in cenazesi nereye defnedilecek? Narin'in cenazesi kime teslim edildi? Apple etkinliği ne zaman? Apple iPhone 16 lansmanı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Az önce deprem mi oldu? 9 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! ''43. bölümde vuruldu, 45. bölümde öldü'' diyen bir 'Kurtlar Vadisi' hayranının bahsettiği karakter hangisidir? Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! ABD faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanıyor, hangi gün, saat kaçta? Narin Güren olayı nedir? Diyarbakır'da kaybolan Narin nerede bulundu? Narin'in otopsi sonucu ne? Apaçi Mustafa'nın talibi kim oldu? Sana Değer programında Apaçi Mustafa'ya talip geldi! Borsa ne zaman açılıyor? 9 Eylül Pazartesi borsa açıldı mı? Müge Anlı'da Mehmet Yörük olayı nedir? Mustafa Samagan ve Sebile Yörük tutuklandı mı? 9 Eylül Müge Anlı son bölüm neler oldu?
title