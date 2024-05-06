İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu
Yeşildere Mahallesi 1038 Sokak ile 3560 Sokak kesişiminde, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, yaşamını yitiren kişinin Ersin Önem (47) olduğunu tespit etti. Önem'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.
Yeşildere Mahallesi 1038 Sokak ile 3560 Sokak kesişiminde, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, yaşamını yitiren kişinin Ersin Önem (47) olduğunu tespit etti.
Önem'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.