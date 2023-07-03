İzmir'in Kiraz İlçesinde Yangın Çıktı

İzmir'in Kiraz ilçesindeki ekin tarlasında çıkan yangın otluk ve bozuk ormana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.

İzmir'in Kiraz İlçesinde ekin tarlasında çıkan yangın otluk ve bozuk ormana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüüğü ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kiraz ilçesi Yağlar mahallesinde saat: 13: 00'da ekin tarlasından çıkan yangın otluk ve bozuk ormana sıçradı. Yangına ekipler tarafından ilk müdahale 13.15 te yapıldı. Ekipler, 4 helikopter, 2 uçak ve 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahaleye devam ediyor.