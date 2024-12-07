İzmir'in Kiraz ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İzmir'in Kiraz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma ekipleri Kiraz'daki bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 4 kilogram esrar, 1 kök kenevir ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.