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İzmir'in Kiraz ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında 4 kilogram esrar, 1 kök kenevir ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma ekipleri Kiraz'daki bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 4 kilogram esrar, 1 kök kenevir ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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