İzmir'in Kiraz ilçesinde tarlada başlayan yangına müdahale ediliyor

Yağlar Mahallesi'ndeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bozuk ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile yangına müdahale ediyor.