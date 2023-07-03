İzmir'in Kiraz ilçesinde tarlada başlayan yangına müdahale ediliyor
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Yağlar Mahallesi'ndeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bozuk ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile yangına müdahale ediyor.
İzmir'in Kiraz ilçesinde tarlada başlayan, bozuk ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Yağlar Mahallesi'ndeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, bozuk orman alanına sıçradı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel