İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınları yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alındı. Yangınlar, Kınık ilçesi Çanköy Mahallesi'nde 2 farklı noktada çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilen yangınlar, 2 uçak, 7 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.