İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
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İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınları yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alındı. Yangınlar, Kınık ilçesi Çanköy Mahallesi'nde 2 farklı noktada çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilen yangınlar, 2 uçak, 7 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Kınık ilçesinde 2 ayrı noktada çıkan orman yangınları yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alındı.
Yangınlar, Kınık ilçesi Çanköy Mahallesi'nde 2 farklı noktada çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 15.22'de ilk müdahalesi yapılan yangınlar; 2 uçak, 7 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozerin çalışmasıyla saat 15.55'de kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - İZMİR