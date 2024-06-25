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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Nazarköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için 2 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Nazarköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, 2 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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