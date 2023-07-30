İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı
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Kemalpaşa Kale Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Kale Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi.
Kemalpaşa Kale Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 112'den gelen ihbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel