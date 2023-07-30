İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı

Kemalpaşa Kale Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.