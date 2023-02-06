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İzmir'in iki ilçesindeki bazı okullarda kar nedeniyle eğitime ara verildi

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İzmir'in iki ilçesindeki bazı okullarda kar nedeniyle eğitime ara verildi

İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde bazı mahallelerdeki okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde bazı mahallelerdeki okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Ödemiş ve Kiraz ilçe milli eğitim müdürlüklerinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle bazı eğitim kurumlarında bugün eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Kiraz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasında, "İlçemizde yaşanan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 06.02.2023 Pazartesi günü İğdeli, Akpınar, Cevizli, Doğancılar, Umurlu ve Örencik Zeybekler okullarımızda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Taşıma kapsamında olan ve okullarına erişemeyen diğer öğrencilerimiz de bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden de Horzum, Çamyayla, Hacıhasan, Kemer, Bozdağ ve Elmadağ mahallelerinde kar yağışı ve yollardaki çalışmalar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Hisarcık Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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