İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yerleşim birimleri yakınında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Yaka Mahallesi'nde yerleşim birimleri yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma başlatıldı.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel