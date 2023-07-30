İzmir'in Foça ilçesinde çiftlik yangınında 40 küçükbaş hayvan telef oldu

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan bir çiftlikte çıkan yangında 40 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangına itfaiye ekipleri ve orman arazözleri müdahale etti.

İzmir'in Foça ilçesindeki çiftlikte çıkan yangında 40 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde çiftlikte yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ateş ahıra sıçradı. Yangına 3 itfaiye aracı, 1 askeri tanker, 2 orman arazözü ile müdahale edildi. Soğutma ve söndürme çalışmaları tamamlandı. Ahırda küçükbaş hayvanlardan 40 tanesinin yangında telef olduğu öğrenildi. - İZMİR