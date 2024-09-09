İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları başladı.

Türk ordusunun 102 yıl önce İzmir'e girerken kullandığı güzergahta "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Anafartalar ile İkiçeşmelik caddelerinden yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Yürüyüşe katılanlara çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki tören sonrasında, Valilik Konağı önünde süvari birliklerinin İzmir'e girişi canlandırıldı.

Atatürk Meydanı'na gelen birlik, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Saygı duruşunda bunulmasının ardından Hükümet Konağı'na çıkan asker, Türk bayrağını göndere çekti.

Daha sonra Vali Elban, süvari birlik komutanına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti, Tugay da plaket verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, 9 Eylül kurtuluş gününü kutladı.

İzmir'in kurtuluşunu onurla ve gururla kutladıklarını belirten Tugay, şunları kaydetti:

"İzmir'de elde edilen o zafer aynı zamanda Türkiye'mizin, Cumhuriyet'imizin yazılışı, önsözü demek. Bugünün ne kadar özel ne kadar onurlu bir gün olduğunu anlatmaya adeta kelimler yetmiyor. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına düşen görev, böylesine özel bir günde sonuna kadar gurur duymaktır. Türk milletinin yaptığı o büyük kahramanlığa son nefesine kadar saygı duymaktır.

Ama hiçbir saygı ve sevgi sadece sözde kalmamalıdır. Başka hiçbir değer insanın vatanı ve milletinin sevgisinin üzerine çıkmamalıdır. O nedenle böyle kutlama günlerinde bir araya geldiğimiz bu özel günlerde tüm yurttaşlarımıza ama özellikle gençlerimize şunu hatırlatmak isterim, bu onurlu ülkeye, onurlu büyük liderine, onun ve silah arkadaşlarının kurmuş olduğu bu güzel cumhuriyete, bu özgür vatana düşen, onlara karşı görevimiz öncelikle sorumluluklarımızın gereğini sonuna kadar yerine getirmek ama vatan ve millet sevgimizi her türlü çıkarın önünde tutmaktır."

Konuşmanın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu ile belediye bandosu sahne aldı.

Törene, protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Kutlamalar kapsamında, bu akşam Fener Alayı'nın da yer aldığı bazı etkinlikler yapılacak.???????