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İzmir'in Kurtuluşunun 102. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen 9 Eylül Resepsiyonu ile kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 9 Eylül'ün önemi ve İzmir'in Cumhuriyet'teki rolü üzerine vurgu yaptı. Resepsiyona katılan birçok önemli isim, İzmir'in kahramanlık geçmişini onurlandırarak mesajlar iletti. Tugay, konuşmasında özgürlük, demokrasi ve eşitliğin önemine dikkat çekti.

İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen 9 Eylül Resepsiyonu'yla kutlandı. Resepsiyonda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, İzmir için 9 Eylül'ün önemini vurgulayıp, "Herkes çok iyi bilsin ki, İzmir, Türkiye Cumhuriyeti'ni var eden ve yaşatan tüm değerlerin kalesidir" dedi.

9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yıldönümünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kutlama ve etkinlikler kapsamında, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 9 Eylül Resepsiyonu düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay'ın ev sahipliğindeki resepsiyona İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, milletvekilleri, büyükelçiler, konsoloslar, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, bürokratlar ve birçok davetli katıldı. Müzik dinletisi ile davetlilerin karşılandığı program, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yıldönümünü mektup ile kutlayarak, 'İzmir halkı, vatan toprağını düşmana teslim etmeyerek gösterdiği kahramanlıkla özgürlüğün sembolü olmuş, Cumhuriyetimizin öncüsü niteliğindeki bu direnişle özgürlük meşalesini ilelebet yakmıştır' ifadelerini kullandı. Özel, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit ve gazileri minnet ve şükranla andığını belirtip, Cumhuriyetin bekçisi olma bilinciyle emanet edilen kutsal vatanı sonsuza dek koruyacaklarına olan inancını da mesajında vurguladı.

Yoğun programlarından dolayı resepsiyona katılamayacaklarını belirten Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da tebrik mesajlarını iletti.

'KENTİMİZLE NE KADAR ÖVÜNSEK AZ'

Resepsiyonda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmirlilerin yepyeni bir ülkenin önsözünü yazdıklarını belirtip, "Güzel Türkiye'mizin güzel İzmir'i, Güzel İzmir'in 'Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyim, Ben Zübeyde annenin evladıyım, Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin ta kendisiyim' diyen güzel insanları, değerli hemşehrilerim, 9 Eylül İzmir'imizin kurtuluşunun 102. yılı hepimize kutlu olsun. Her kentin özel, güzel, değerli günleri vardır ama bir kent ve tarih vardır ki, tarihe işgaliyle kurtuluş ateşini yakan, kurtuluşu ile yepyeni bir ülkenin önsözünü yazan kent olarak yazılmıştır. İşte bu ayrıcalık, bu onur, bu gurur yeryüzünde yalnızca İzmir'e aittir ve İzmir onun bu değerini en yüksek düzeyde yaşayanların, yaşatanların, dosta düşmana anımsatanların memleketidir. Kendimizle, kentimizle, eşsiz ayrıcalığımızla ne kadar övünsek azdır" dedi.

'GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN YURTTAŞLARIYIZ'

Başkan Tugay, tüm dünyaya unutulmaz bir ders verenlerin çocukları olduklarını ve Atatürk'ün düşman bayrağı ile ilgili yaşadığı anekdota ev sahipliği yapan bir kent olduklarını hatırlatıp, "Biz 9 Eylül'leri bitmeyen düşmanlık, tükenmeyen kin, boş hamaset, kof böbürlenmeyle anmayız. Biz emperyalizme ve maşalarına unutulmaz bir ders verdikten sonra, tüm dünyaya 'bir daha asla, denemesi bedava' çağrısı yapanların çocuklarıyız. 'Yurtta barış, dünyada barış' sözüyle yeryüzünün bir kardeşlik sofrasına dönmesini öngören Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurttaşlarıyız. Biz önüne serilen düşman bayrağını görünce, 'Kaldırın hemen. Bir ulusun bayrağı çiğnenemez' diyen bir centilmenin bu sözüne ev sahipliği yapmış bir kentiz'" ifadelerini kullandı. Başkan Tugay, konuşmasının devamında, "Şimdi, 9 Eylül'ün 102. yılını kutladığımız bugünde, başöğretmenimizin sözleriyle yeryüzüne İzmir'den seslenelim. Gelin birlikte tekrarlayalım: Özgürlük, bağımsızlık, çağdaşlık, demokrasi, laiklik, adalet, eşitlik, kadına saygı, çocuğa saygı, yaşlıya saygı, doğaya saygı, emeğe saygı, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" dedi.

'DÜNYANIN NERESİNDE, BÖYLESİNE DEĞERLERLE BEZENMİŞ BİR ŞEHİR VAR'

Başkan Tugay, konuşmasında 29 Ekim'de Cumhuriyetin 101'inci yılını kutlayacaklarını belirtti ve kutlamanın önemine de değindi. Toprağını ülkeye dönüştürenlerin mirasçıları olduklarını vurgulayan Başkan Tugay, "Kutlamak, anlamaktan geçer, anlayıp sahiplenmekten başlar. Bu uzun ve asla bitmeyecek yolculuğun yoldaşı olmaktan geçer. İşte bunu içselleştirdiğimiz anda, gündelik sorunlar sıkıntılar yok olur, yerine büyük ve çok değerli sorumluluklar alır. Bizi bu bilinçten, kararlılıktan, duruştan ve çalışmaktan hiç kimse alıkoyamaz. Biz nice olmazı olur yapanların çocuklarıyız. 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış' diyerek ayağa kalkıp toprağını ülkeye dönüştürenlerin mirasçısıyız. Şimdi tam da bu bilinci anımsamanın, tazelemenin zamanıdır. İşte o zaman 9 Eylüller bize, biz Türkiye Cumhuriyeti'ne ve gelecek güzel günlere daha çok yakışırız. Bugün çocuklarımız gözlerimize bakıyor. Yarın 'Peki siz ne yaptınız?' diye mutlaka soracaklar. Bu soruya gönül ferahlığıyla yanıt vereceklerin başında İzmirliler gelecektir, bundan kimsenin kuşkusu, başka beklentisi olmasın. Herkes çok iyi bilsin ki, İzmir, Türkiye Cumhuriyeti'ni var eden ve yaşatan tüm değerlerin kalesidir. Dünyanın neresinde, böylesine değerlerle bezenmiş bir şehir var? Yeryüzünün neresinde böylesine güzel bir İzmir var?"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmirli sanatçı Haluk Işık'ın '9 Eylül' isimli şiirini okumasının ardından, "Böylesi şiirleri yazdıran İzmir'e, önderimiz, başkomutanımız, başöğretmenimiz, hemşerimiz ve ebedi Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bizi bugüne taşıyan atalarımıza ve yaşamın her alanındaki değerlerimize, sonsuz saygılarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Onur günümüz 9 Eylül'ü yaratanları sevgiyle, rahmetle, bağlılıkla anıyorum. Biz varsak, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek var olacak. Çünkü bu İzmir'in sözüdür. Biz sözümüzden asla geri dönmedik, dönmeyeceğiz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Resepsiyonda Süvari Birliği'ne plaket takdim eden Tugay'a at nalı hediye edildi. Ardından, gaziler tarafından kendisine çiçek takdim edildi.Program, Türk bayrakları ile İzmir Marşı'na eşlik edilmesi ile sona erdi.

Haber - Kamera: Burak UÇAR / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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