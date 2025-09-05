İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu Coşkuyla Kutlanacak

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı, kentte düzenlenecek çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesindeki etkinlikler, 9 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da Basmane Polis Merkezi önünden "103. Yıl Zafer Yürüyüşü" ile başlayacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapılacak.

Konak Atatürk Meydanı'nda Süvari Birlikleri tarafından İzmir'in kurtuluşu temsili olarak canlandırılacak, bayrak teslim töreni gerçekleştirilecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, İzmir semalarında hava gösterileri sergileyecek, vatandaşlar bu etkinliği Gündoğdu Meydanı'ndan takip edebilecek.

Gün boyunca İzmir'in birçok noktasında bando ve mehter konserleri düzenlenecek.

Daha sonra saat 20.15'te Cumhuriyet Meydanı'ndan Kültürpark Lozan Kapısı'na uzanacak fener alayıyla kutlamalar devam edecek.

Saat 21.00'de ise Mor ve Ötesi, Kültürpark Çim Alanı'nda İzmirlilerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Süleyman Elban, "103 yıl önce Anadolu'daki düşman işgaline son veren atalarımızın bizlere miras bıraktığı bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı günün coşkusuna ortak olmaya ve evlerini, iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.