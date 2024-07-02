İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 8'i çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik botta tespit edilen 8'i çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 8'i çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 8'i çocuk 32 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.