İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 8'i çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 8'i çocuk 24 göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.