İzmir'in Çeşme ilçesinde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Karaada Adası'nda yardım talebinde bulunan 51 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki Karaada Adası'nda yardım talebinde bulunan 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaada Adası üzerinde bir grup yabancı uyruklu olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Karaada'daki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.