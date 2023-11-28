İzmir'in Çeşme ilçesinde 35 aranan şahıs yakalandı

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonlarda, aranan şahıslardan 35'i yakalandı ve 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, aranan şahıslara yönelik son bir hafta içerisinde polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonlarda 35 aranan şahıs yakalandı ve 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısları yakalamaya yönelik son bir haftada çeşitli çalışmalar yürüttü. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 35 aranan şahıs yakalanırken 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Çeşme'de İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından huzuru ve güvenliği sağlamaya yönelik çalışmalarının ise devam edeceği bildirildi. - İZMİR