İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye görevlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.