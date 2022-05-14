İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem - Haberler

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

AA - Sefa Şahin - Güncel
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.08'de merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 10,62 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Çeşme ilçesine 7,27 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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AA / Sefa Şahin - Güncel

Ege Denizi, Çeşme, İzmir, AFAD, Güncel, Haberler

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