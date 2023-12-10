İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun motoru arıza yapan ve sürüklenen 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bindikleri lastik botun motoru arıza yapan ve sürüklenen düzensiz göçmenlerin yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler, bottaki 36 düzensiz göçmen kurtardı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.