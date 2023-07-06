İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı
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Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu hareket halindeki lastik botu durdurdu.
Ekipler, lastik bottaki 20 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel