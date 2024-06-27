İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Şahin Tepesi mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Yangına ilk müdahale saat 17.50'de gerçekleştirildi ve ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Şahin Tepesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Orman Bölge Müdürlüğü, saat 17.41'de çıkan yangına ilk müdahalenin 17.50'de gerçekleştirildiğini aktardı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.