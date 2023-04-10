İzmir'in Beydağ ilçesinde ev yangını
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Adaküre Mahallesinde Şenol Çulha'ya ait iki katlı evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde olmayan ancak yangını haber aldıktan sonra eve gelen Çulha, evdeki bazı eşyalarını kurtarmak isterken dumandan etkilendi. Ambulansla Beydağ Devlet Hastanesine kaldırılan Çulha, daha sonra Ödemiş Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar oluştu.
İzmir'in Beydağ ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Adaküre Mahallesinde Şenol Çulha'ya ait iki katlı evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde olmayan ancak yangını haber aldıktan sonra eve gelen Çulha, evdeki bazı eşyalarını kurtarmak isterken dumandan etkilendi. Ambulansla Beydağ Devlet Hastanesine kaldırılan Çulha, daha sonra Ödemiş Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar oluştu.