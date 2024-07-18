İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

24 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleyle bugün saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleyle kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,