İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saat içinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Bergama ilçesi Kaşıkçı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 10.00 sıralarında çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber: Burak UÇAR / İZMİR,