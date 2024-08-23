İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı

İZMİR'in Bergama ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bergama ilçesi Kaşıkçı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, orman ekiplerine haber verdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi müdahaleye başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber: Kadir ÖZEN/İZMİR, -