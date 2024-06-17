İzmir'in Bayındır ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
Turan Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında zeytin ağaçları zarar gördü.
İzmir'in Bayındır ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Turan Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında zeytin ağaçları zarar gördü.