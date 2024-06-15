İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Buruncuk Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Alevlerin kuvvetli rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılması üzerine tedbir amacıyla Buruncuk Mahallesi tahliye edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için karadan müdahale sürdürüyor.