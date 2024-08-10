İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan yangında iki ev ile bir ahır zarar gördü
Kızılkeçili Mahallesi'nde çıkan yangın, Hilmi Karabacak'a ait müstakil evde başladı ve bitişiğindeki bir ev ile ahıra sıçradı. Orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında iki ev ile ahır zarar gördü.
İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan yangında iki ev ile bir ahır zarar gördü.
Kızılkeçili Mahallesi'nde Hilmi Karabacak'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Büyüyen yangın, bitişiğindeki bir ev ile ahıra da sıçradı.
Orman işletme şefliği ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında iki ev ile ahır zarar gördü.