İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan yangında iki ev ile bir ahır zarar gördü

İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan yangında iki ev ile bir ahır zarar gördü.

Kızılkeçili Mahallesi'nde Hilmi Karabacak'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Büyüyen yangın, bitişiğindeki bir ev ile ahıra da sıçradı.

Orman işletme şefliği ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında iki ev ile ahır zarar gördü.