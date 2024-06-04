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İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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İzmir'in Bayındır ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Demircili Mahallesi'ndeki Potomoz Dağı Güllük Mezarlığı yakınlardaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, helikopter, 7 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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