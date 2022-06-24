İzmir'in 4 ilçesinde 314 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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İzmir'in 4 ilçesinde 314 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Kadir Özen - Güncel
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İzmir'in 4 ilçesinde 314 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in 4 ilçesinden 17-21 Haziran'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 314 göçmen yakalandı.

İZMİR'in 4 ilçesinden 17- 21 Haziran'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 314 göçmen yakalandı.

Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesi ve talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri; Çeşme, Seferihisar, Menderes ve Dikili ilçelerinde kaçak göçmenlere yönelik 17-21 Haziran'da bir dizi operasyon yaptı. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu; Liberya, Eritre, Cibuti, Somali, Yemen, Filistin, Afganistan, Irak, Suriye ve İran uyruklu toplam 314 göçmen ile 5 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

Cumhuriyet 21 Haziran Göçmen Güncel Haberler

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