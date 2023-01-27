İZMİR'İN 3 İLÇESİNDE YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞDI

İZMİR'in Ödemiş, Kemalpaşa ve Karabağlar ilçelerinde yüksek kesimlere kar yağdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açık kalması için kar küreme çalışması yaparken, yolda kalan araçlarda çekilerek kurtarıldı.

Ödemiş Bozdağ Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gece arttırdı. Bozdağ'ın zirvesi beyaza büründü. Bazı noktalarda kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi geçtiği ifade edildi. 2 bin 159 metre ile Honaz Dağı ve Murat Dağı'ndan sonra Ege Bölgesi'nin en yüksek 3'üncü zirvesi olan Bozdağ, ağaçların üzerleri yollar beyaz örtüyle kaplandı. Kemalpaşa ve Karabağlar ilçelerinde de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar görsel şölen sunarken yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yolda kalan araçlar çekilerek, yardım edildi. Kar yağışı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi başkanlığı ekipleri, Karabağlar Hava Radar Komutanlığı, Kemalpaşa'nın kırsal Beşpınar Mahallesi, Ödemiş'ın kırsal Gölcük ve Subatan mahallesi yollarında tuzlama çalışmaları yapıldı. Ekipler kar yağışının artmasına karşı yolları açık tutmak için belirlenen bölgelerde konuşlandırıldı. Yağış devam ettiği sürece kar küreme çalışmalarının aralıksız yapılacağı bildirildi.