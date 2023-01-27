İzmir'in 3 ilçesinde kar yağışı

İZMİR'in Ödemiş, Kemalpaşa ve Karabağlar ilçelerinde yüksek kesimlere kar yağdı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme çalışması yaparken, yolda kalan araçlar da çekildi.

Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gece etkisini artırdı. Bozdağ'ın zirvesi, beyaza büründü. Bazı noktalarda kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreyi geçti. 2 bin 159 metreyle Honaz Dağı ve Murat Dağı'ndan sonra Ege Bölgesi'nin en yüksek 3'üncü zirvesi olan Bozdağ'da ağaçların üzeri ve yollar, beyaz örtüyle kaplandı.