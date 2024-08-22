İzmir ile Sivas Arasındaki Uçak Seferleri Ekim Ayında Yeniden Başlıyor

İzmir ile Sivas arasındaki uçak seferlerinin ekim ayından itibaren yeniden başlayacağı bildirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasından (STSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Sivas ile İzmir arası aktarmasız uçak seferlerin yeniden başlaması için Pegasus firmasının yetkilileri ile görüştü.

Özdemir, Ankara YHT seferlerinin ardından aktarmasız olarak başlayan İstanbul YHT seferlerinin de Sivas'ın turizmi ve gelişimi adına büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Sivas-İzmir aktarmasız uçak seferlerinin her iki şehrinde ortak beklentisi olduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Konforlu ve hızlı ulaşımın sanayiden ekonomiye, eğitimden kültürel aktivitelere kadar şehirlerarasında köprü vazifesi görüyor. İzmir uçak seferlerinin başlatılması için oda olarak birçok girişimde bulunduk. Valimiz Yılmaz Şimşek ve dönemin Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'yı ziyaret ettik. Sivas-İzmir uçak seferlerinin başlatılması talebimizi ileterek Sabancı'dan çalışma yapacaklarının sözünü aldık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile Sivas'ta yaptığımız görüşmede seferlerin Sivas ekonomisine katkı sağlayacağını ve yatırımcıların Sivas'a olan ilgisinin artacağını ifade ettik. Sivas ve İzmir'in ekonomik ve kültürel bağlarını güçlendirecek bu direkt uçuşlar, her iki şehir için de büyük bir kazanım olacak. Seferlerin açılmasın da emeği geçen herkese teşekkür ederim."???????