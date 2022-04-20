İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 'Aile Okulu Projesi' Kapsamında Eğitimler Başlıyor

İZMİR (Bültenler) - Çocukların eğitiminde en önemli yapı taşlarından biri olan ailelerin ve devamında toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamak; aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi gibi amaçlarla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'Aile Okulu Projesi' başlatıldı.

'Aile Okulu Projesi' eğitici eğitimlerine katılan öğretmenlerin, İzmir'deki öğretmenlere eğitici eğitimleri vermesi ve devamında hem eğitici eğitimi veren hem de bu eğitimi alan öğretmenlerin halk eğitimi merkezleri aracılığıyla öğrenci velilerine yönelik eğitimler vermesi planlanıyor.

'Aile Okulu Projesi' kapsamında Rehberlik, Felsefe, Psikoloji, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmeni, Aile ve Tüketici Hizmetleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşlarından öğretmenlere 'Aile Okulu Eğitici Eğitimi' düzenlendi ve İzmir'den 49 öğretmen bu eğitime katıldı. Bu öğretmenler İzmir'de bulunan 30 İlçe Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla İzmir'deki öğretmenlere eğitici eğitimi ve gelen talepler doğrultusunda öğrenci velilerine yönelik aile eğitimleri verecek.

Bültenler / Güncel