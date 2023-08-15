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İzmir İl Jandarma Komutanlığı Havadan Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selçuk ve Menderes ilçelerinde cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selçuk ve Menderes ilçelerinde cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarını belirlenen hedefler çerçevesinde azaltmak ve icra edilen trafik denetimlerinde sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla Selçuk ve Menderes ilçelerinde cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler esnasında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Selçuk Güncel Haberler

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