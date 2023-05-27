İzmir için sağanak uyarısı

METEOROLOJİ'den, İzmir'in 20 ilçesinde yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

?Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 13.00'ten itibaren İzmir'in Menemen, Bornova, Buca, Torbalı, Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Konak, Karabağlar, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Gaziemir ve Buca ilçelerinde gök gürültülü, yağış beklendiği duyuruldu. Yağışın, il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağının tahmin edildiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında rüzgar, küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.