İzmir İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

METEOROLOJİ'den yapılan açıklamada, İzmir'in güney kesimlerinde yarından itibaren, yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın, İzmir güney kesimlerindeki Seferihisar, Menderes, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde gök gürültülü sağanağın beklendiği belirtildi. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) olmasının tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.