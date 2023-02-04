Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir için 2 gün fırtına uyarısı

Güncel Haberler

İzmir için 2 gün fırtına uyarısı

İZMİR'de, yarından itibaren 2 gün boyunca fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

İZMİR'de, yarından itibaren 2 gün boyunca fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulundu. Açıklamada, "Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra İzmir il genelinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.Yarın saat 10.00'da başlaması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 6 Şubat günü gece yarısından sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fırtına İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title