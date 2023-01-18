İzmir için 2 gün fırtına uyarısı

İZMİR'de yarından itibaren 2 gün boyunca fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulundu. Meteorolojinin açıklamasında, "Bölgemizde halen devam etmekte olan rüzgarın, İzmir il genelinde 19 Ocak ve 20 Ocak tarihlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.Fırtınanın yarın saat 09.00'da başlayıp, 20 Ocak günü saat 18.00'de etkini yitirmesinin beklendiği bildirildi.