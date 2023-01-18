Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir için 2 gün fırtına uyarısı

Güncel Haberler

İzmir için 2 gün fırtına uyarısı

İZMİR'de yarından itibaren 2 gün boyunca fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

İZMİR'de yarından itibaren 2 gün boyunca fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulundu. Meteorolojinin açıklamasında, "Bölgemizde halen devam etmekte olan rüzgarın, İzmir il genelinde 19 Ocak ve 20 Ocak tarihlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.Fırtınanın yarın saat 09.00'da başlayıp, 20 Ocak günü saat 18.00'de etkini yitirmesinin beklendiği bildirildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fırtına İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title