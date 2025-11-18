İzmir Hastanelerinde Eğitim Fırsatı: Hastane Sınıfları

İzmir'deki hastanelerde kurulan sınıflar, hastanede yatarak tedavi gören ve bu nedenle okullarından uzak kalan çocukların eğitimlerine devam etmesini sağlıyor.

İzmir'de hastanedeki tedavileri nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler için 5 hastane sınıfında 16 öğretmen öğrencilere ders veriyor.

Bu sınıflardaki öğrenci sayısı, çocukların tedavi sürecine göre değişiklik gösteriyor.

Sınıfı bulunan hastaneler arasındaki İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde 457 öğrenci hastane sınıfından faydalandı. Bu eğitim öğretim yılı içinde ise 72 öğrenci eğitimlerine devam ediyor.

Konak Mimar Sinan İlkokulu kadrosundaki iki sınıf öğretmeni, öğrencilerin sağlık durumuna göre hem yatak başı hem de sınıf ortamında ders veriyor.

Hastane sınıfında eğitim gören öğrenciler, arkadaşlarından geri kalmamanın mutluluğunu yaşıyor.

"Her yerde eğitim"

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AA muhabirine, her çocuğun eğitim hakkının kutsal olduğunu ve öğrencilerin bulunduğu her yeri bir öğrenme ortamına dönüştürmek için çalıştıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının "Her yerde eğitim" ilkesi doğrultusunda hayata geçirilen hastane sınıfının çocukların eğitimine verilen değerin bir örneği olduğunu belirten Yahşi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hastane sınıfında görev yapan öğretmen Hüseyin İşeri de hastanedeki eğitimin temel amacının çocukların derslerinden kopmaması olduğunu ifade etti.

İşeri, öğrencilerin yaş ve eğitim seviyesine uygun çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Okullarımızın bize yönlendirmiş olduğu ders kitapları, etkinlikler veya ne varsa onları kullanarak, çocukların eksik kaldığı konuları burada devam ettiriyoruz. Onlara bir anlamda fırsat ve imkan eşitliği sağlıyor, eğitimde sürekliliği arz etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Motivasyonun da en az ders kadar önemli olduğuna dikkati çeken İşeri, şunları kaydetti:

"Biz burada sadece akademik değil duygusal ve sosyal anlamda gelişime de önem veriyoruz. Sadece bire bir eğitim yapmıyoruz. Aynı zamanda gruplarla çocukların sosyal etkileşime girmelerini sağlıyoruz. Zaman zaman drama çalışmaları, rol oynama gibi aktiviteler yaparak çocukların sosyal, bedensel, bilişsel ve kişisel gelişimini sağlamaya çalışıyoruz. Onlar da çok mutlu oluyorlar. Onlar için bir kayıp olmuyor. Buradan ayrılan çocuklar tekrar bizi ziyarete geliyor, bu da bizi mutlu ediyor."

Öğretmenlerden Gamze Sezer de sınıf ortamının hastaneye taşınmasının öğrencilerin okul disiplinini kaybetmemeleri açısından olumlu etkileri olduğuna işaret etti.

Öğrencilerin sınıfa geldiğinde hastalıklarını da unuttuklarını dile getiren Sezer, "Bu sınıf ortamı onlar için bir hava değişimi oluyor. Daha iyi hissettiklerini söylüyorlar. Uzaklaşmış oluyorlar o anlık hastalıklarından. Böylelikle okuldan da kopmamış oluyorlar sınıf ortamı olunca." dedi.

Sezer, öğrenci sayısının günlere göre değişiklik gösterdiğini bildirerek, her öğrenciyle bire bir ilgilendiklerini, kalabalık olduğunda ise birleştirilmiş sınıf modeliyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Hastane sınıfında eğitim gören 4. sınıf öğrencisi Sündüs Ahmed, hastane sınıfında eğitime devam etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bugün öğretmenimle kitap okuduk, resim yaptık. Resimlerimizi sınıfa astık, çok güzel oldu. Toplama işlemleri öğrendik. Arkadaşlarımı özledim ama burada da öğretmenlerimle öğreniyorum." ifadelerini kullandı.