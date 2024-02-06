AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Deprem Gerçekliğini Konuştu

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ seçim çalışmaları kapsamında katıldığı Balıkesirliler Derneği programında, "13 Şubat'ta projelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Ulaşımdan sosyal belediyeciliğe kadar, yeşil çevreye kadar çok şeyler var ama bugün bizim depremi, deprem gerçekliğini konuşma günümüz. Bunu bir kere daha idrak etme ve deprem bölgesinde yaşayan İzmir'i adım adım güvenli konutlara ulaştırma zamanımız" dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Balıkesirliler Derneği'nde buluşmaya katıldı.Programda Dağ'ın yanı sıra İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale de yer aldı. Programdaki konuşmasında asrın felaketi 6 Şubat'a dikkat çeken Dağ, "50 bine yakın insanımızı deprem felaketinde kaybettik. İlk günden itibaren devlet millet kucaklaşmasını, gerçekten asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürerek 'Ayağa kalkamaz artık' denilen o süreçten önce çarkların dönmesini başardık. Biz aylarca deprem bölgesinde bulunduk. Bir yıllık süreçte de önemli mesafe kat ettik. Daha çok işimiz var. Bunların da hükümet olarak bakanlıklar ve Cumhurbaşkanımız takibini yapıyor. Asrın felaketinden yaklaşık 2 yıl önce de biz İzmir'de deprem yaşadık. Aslında gerçekten ciddi, bölgeyi etkileyen bir deprem hepimize bir nevi İzmir için bir ikazda bulundu. O depremin yaralarını büyük oranda sardık. Giden canlarımız tabii geri gelmedi. Ama bize bir şey söyledi. Bize aslında bir şey hatırlattı. 'Hazır olun'. Ümit Bey üç tane konudan bahsetti. Siyasi partilerimiz ayrı olsa da üç tane konuda aynı düşündüğümüzü gördüm. İzmir'i bilenler olarak, İzmir'i tanıyanlar olarak gerçekten bu anlamda bizim bunları hayata geçirme mecburiyetimiz var. Bizim beş yıl daha İzmir'in sorunlarını öteleme, palyatif çözümlerle birtakım çözümler üretiyormuş gibi yapma şansımız yok. Çok net söyleyeyim. Beş yıl daha makyajla, bir takım algı operasyonlarına vakit geçirme lüksümüz İzmir'de yok. Bugün bize bunu çok iyi hatırlatıyor. 30 Ekim 2020 bize bunu hatırlatıyor. Diyor ki 'Şehrimizin, İzmir'imizin yüzde 60'a yakını depreme dayanıksız'. Sadece çarpık kentleşme olduğu yerleri söylüyorum" dedi.

'DEPREM GERÇEKLİĞİNİ KONUŞMA GÜNÜMÜZ'

Yerinde yeni yaşam ya da güvenli konutlar projelerinin başlatılması gerektiğini vurgulayan Dağ, "Rakibimin dediği gibi beş yılda ona da nasip olursa, bana da nasip olursa dönüştürme şansımız olmayacak. Çok iş var. Ama bir yerinden başlamak zorundayız. 25 yılda, her 5 yılda 5 bin konut adımını atmış olsaydık bugün 150 bin konut, 125 bin konutu bir noktaya getirmiş olduk. Biz bir şeye talibiz. Gerçekten sorumluluğa talibiz ve bu sorumluluğun da hakkını yerine getirmek mecburiyetimiz var. Sadece 'Ya zaten oylar çantada keklik biz neyi uygun görürsek o zaten buradan çıkar' anlayışının değişmesi, İzmir'in kronik hale gelmiş sorunların çözümü için elzemdir. 13 Şubat'ta projelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Ulaşımdan sosyal belediyeciliğe kadar, yeşil çevreye kadar çok şeyler var ama bugün bizim depremi, deprem gerçekliğini konuşma günümüz. Bunu bir kere daha idrak etme ve deprem bölgesinde yaşayan İzmir'i adım adım güvenli konutlara ulaştırma zamanımız. O çarkı döndürmeye başladığınızda zaten gerisi gelecek. Çark dönmüyor. Şu çarkın bir dönmesi lazım. Sosyal konutlarıyla kentsel dönüşüm, yerinde yeni yaşamlarıyla o çarkın dönmesi lazım. Şehrin nefes alması lazım. Biz Ümit beyle ilk kez yüz yüze denk geliyoruz ama şurada söylediklerinin hepsi benim aklımda İzmir'e koyduğum şeyler. Bizim yeni dönemde yegane konuşmamız gereken en önemli husus deprem gerçekliği ve buna karşı şehrimizi hazır tutma" diye konuştu.

'PROJELER ÜZERİNDEN BİR REKABET YÜRÜTÜYORUZ'

İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale ise "Maalesef 6 Şubat depreminin yıl bölümündeyiz. Allah kimseye bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu depremin bize hatırlattığı birkaç şey var. Burada çok değerli rakibim Hamza Bey de bahsediyor. Ben de bahsediyorum. Türkiye'de, İzmir'de deprem bölgesinde. Burada sevinerek görüyorum ki Hamza Bey de ben de projeler üzerinden bir rekabet yürütüyoruz. İdeoloji üzerinden değil. İzmir bugün büyük bir depremde Allah korusun Hatay'dan Kahramanmaraş'tan daha az yara almayacak. O bakımdan sevinerek görüyorum ki hem İstanbul'da hem İzmir'de bütün deprem bölgelerinde projeleriyle öne çıkmaya çalışan belediye başkan adaylarının önceliği kentsel dönüşüm. Biz İzmir'i afetleri dirençli kentler haline getirmeliyiz" dedi. İkinci konunun ise istihdam olduğunu vurgulayan Özlale, "Sabah otobüsle İzmir'e gelip, öğleden sonra belediyede çalışanlara karşıyım. Belediyeler kişiye göre iş bulma değil işe göre, liyakatli insanları bulma kurumları olmalıdır. Ben buradan bunun sözünü verebilirim. Özellikle son 25 yılda İzmir'in çok önemli bir şekilde kan kaybettirdiğini düşünüyorum. Burası yüzyıllardan beri ticaretin merkezi olmuş bu topraklar. Burası bir partinin kalesi değil, Cumhuriyet'in kalesi olmuş. Özgürlüğün kalesi olmuş. Zenginliğin kalesi olmuş. Cumhuriyet'in kurucu değerlerinin kalesi olmuş ve hiçbir partinin kalesi olamayacak kadar da kadim bir kültüre sahip. İlk önce bir bunu hatırlamamız gerekiyor" dedi.(DHA)