Varank: "Ülkemizin üretim, yatırım ve istihdam gündemini canlı tutuyoruz" Bartın & SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması BARTIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın & SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu. Bartın & SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması BARTIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın & SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu. (2) AA / Güncel Mustafa Varank Bartın Güncel Haberler

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