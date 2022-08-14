Varank: "Ülkemizin üretim, yatırım ve istihdam gündemini canlı tutuyoruz"
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Bartın & SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması BARTIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın & SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu.
Bartın & SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması BARTIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın & SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu. (2)
AA / Güncel