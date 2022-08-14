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Varank: "Ülkemizin üretim, yatırım ve istihdam gündemini canlı tutuyoruz"

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Bartın & SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması BARTIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın & SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu.

Bartın & SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması BARTIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın & SOGEP Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu. (2)

AA / Güncel

Mustafa Varank Bartın Güncel Haberler

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